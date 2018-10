Washington (AFP) Die US-Regierung sieht in einem möglichen Wahlerfolg des rechtspopulistischen Präsidentschaftskandidaten Jair Bolsonaro keine Gefahr für die Demokratie in Brasilien. "Brasilien hat sehr starke demokratische Institutionen", sagte ein Mitarbeiter des Weißen Hauses am Mittwoch. "Wir sind in dieser Hinsicht nicht besonders besorgt."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.