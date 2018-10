Paris (AFP) Angesichts der Affäre um den vermissten saudiarabischen Journalisten Jamal Khashoggi gibt es immer weitere Absagen für den Wirtschaftsgipfel Ende Oktober in Riad. Der französische Wirtschaftsminister Bruno Le Maire sagte am Donnerstag seine Teilnahme an dem Treffen ab. "Ich werde nächste Woche nicht nach Riad reisen", erklärte Le Maire in Paris. "Die Vorfälle sind sehr schwerwiegend."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.