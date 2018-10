Berlin (dpa) - Sportmoderator Gerhard Delling wird nach Informationen der «Bild»-Zeitung im Mai 2019 bei der ARD aufhören. «Ich will nach den vielen Jahren jetzt Neues kennenlernen, will mich ausprobieren, will noch viel lernen», sagte der 59-Jährige der Zeitung. Er denke über die Entwicklung einer Fußball-App nach und wolle auch noch ein Buch schreiben, «vielleicht sogar einen Roman». Delling moderiert die «Sportschau» seit 1987 und gilt als Kenner des Fußballs.

