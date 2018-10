Berlin (AFP) In Zeiten des Populismus soll ein neues "Forum Recht" für die Werte des Rechtsstaats werben und diesen stärken. Der Bundestag beschloss am Donnerstag mit den Stimmen von Union, SPD, Grünen, FDP und Linken die Gründung der Einrichtung mit Hauptsitz in Karlsruhe. Ein weiterer Standort soll in Ostdeutschland entstehen, beispielsweise in Leipzig.

