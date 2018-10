München (AFP) Die CSU will wie erwartet in Bayern Koalitionsverhandlungen mit den Freien Wählern aufnehmen. In einer Telefonschaltkonferenz beschloss das Parteipräsidium am Donnerstag, die Gespräche mit den bürgerlichen Freien Wählern und nicht den Grünen aufzunehmen, wie aus Teilnehmerkreisen verlautete. Die Koalitionsverhandlungen sollen demnach voraussichtlich bereits Freitag beginnen. Die Grünen bestätigten, dass die CSU nicht mit ihnen in Koalitionsverhandlungen treten will.

