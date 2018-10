Washington (AFP) Im Fall des verschwundenen saudiarabischen Journalisten Jamal Khashoggi haben demokratische Senatoren von US-Präsident Donald Trump eine Offenlegung von Finanzbeziehungen zu Saudi-Arabien gefordert. In einem offenen Brief warnten elf demokratische Senatoren am Mittwoch vor möglichen "Interessenskonflikten" des Präsidenten. Trump und seine Söhne müssten deswegen "Dokumente zu Finanztransfers vom Königreich Saudi-Arabien an die Trump Organization aus den vergangenen zehn Jahren" offenlegen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.