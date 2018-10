Berlin (AFP) Die Staats- und Regierungschefs der EU haben Fortschritte bei der bevorstehenden Weltklimakonferenz in Kattowitz angemahnt. Die Teilnehmer des Treffens im Dezember in Polen müssten sich auf "ehrgeizige und umfassende Regeln" zur praktischen Umsetzung des Pariser Klimaschutzabkommens einigen, heißt es in den am Donnerstag verabschiedeten Schlussfolgerungen des EU-Gipfels in Brüssel. Der Gipfel nahm darin auch die jüngsten Befunde des Weltklimarats (IPCC) "zur Kenntnis", der deutlich stärkere Anstrengungen zum Klimaschutz gefordert hatte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.