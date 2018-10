Brüssel (AFP) Die EU-Staats- und Regierungschefs haben den Anfang Oktober aufgedeckten Spionage-Angriff auf die Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) in Den Haag verurteilt. Es habe sich um eine "feindliche Cyber-Atttacke" gehandelt, erklärten sie beim EU-Gipfel am Donnerstag in Brüssel. Die niederländische Regierung hatte Russland für den Vorfall verantwortlich gemacht und vier mutmaßliche Agenten ausgewiesen. In der Erklärung des EU-Gipfels wurde Russland dagegen nicht genannt.

