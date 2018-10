Brüssel (AFP) Die Verschuldungspläne der neuen italienischen Regierung stoßen auf Bedenken der EU-Kommission: EU-Finanzkommissar Pierre Moscovici verlange von Italien "Klärungen" zu dem Haushaltsentwurf, hieß es am Donnerstag bei der EU in Brüssel. Bei einem Treffen in Rom wolle Moscovici dem italienischen Finanzminister Giovanni Tria persönlich einen Brief mit seinen Einschätzungen zu dem Budgetplan überreichen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.