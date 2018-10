Brüssel (AFP) Die EU-Staaten haben ihren ersten Gipfel mit der Arabischen Liga beschlossen, der eine engere Zusammenarbeit in der Flüchtlingsfrage ermöglichen soll. Das Treffen mit allen 28 EU-Mitgliedsländern werde am 24. und 25. Februar kommenden Jahres in Kairo stattfinden, heißt es in den Schlussfolgerungen des EU-Gipfels in Brüssel vom Donnerstag. Die EU will demnach in der Migrationsfrage die Zusammenarbeit mit Herkunfts- und Transitländern vor allen in Nordafrika verstärken.

