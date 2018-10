Hannover (AFP) Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat seine Partei aufgerufen, sich in der Debatte über Hartz IV an praktischen und nicht an ideologischen Fragen zu orientieren. "Ein abgehobener Theorie-Streit hilft niemandem", sagte Heil den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (Donnerstagsausgaben). "Ich setze auf konkrete Lösungen."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.