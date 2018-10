Washington (AFP) Mit der Legalisierung von Cannabis in Kanada hoffen Marihuana-Händler auf ein großes Geschäft - im Nachbarland USA sind sie aber nicht willkommen. Wer die "Ausbreitung des Marihuana-Geschäfts" in den USA unterstützen wolle, werde an der Grenze abgewiesen, warnte die US-Zoll- und Grenzschutzbehörde CBP am Mittwoch.

