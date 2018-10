Brüssel (AFP) Die EU bleibt in der Frage der Verteilung von Flüchtlingen gespalten. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) erteilte beim EU-Gipfel in Brüssel am Donnerstag dem Vorschlag Österreichs eine Absage, den Mitgliedstaaten Solidarität auch über andere Beiträge als die Flüchtlingsaufnahme zu ermöglichen. "Ich glaube, dass wir es uns damit noch ein bisschen zu einfach machen", sagte sie. Denn dann würden Hauptankunftsländer in Krisensituationen wieder "alleine gelassen".

