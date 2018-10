Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist am Donnerstag in Brüssel mit dem polnischen Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki zusammengekommen. Die beiden Politiker hätten sich am Rande des EU-Gipfels zu einem Meinungsaustausch getroffen, hieß es aus Delegationskreisen. Zum Inhalt des Gesprächs wurde zunächst nichts bekannt. Die Beziehungen der rechtskonservativen polnischen Regierung zu Brüssel sind angespannt.

