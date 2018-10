Hamburg (AFP) Bei ihren Ermittlungen zu den G20-Krawallen vom vergangenen Jahr hat die Hamburger Polizei am Donnerstag die Wohnungen von zwei Verdächtigen in Spanien durchsuchen lassen. Der 33-jährige Brite und die 28-jährige Spanierin sollen zusammen mit anderen gezielt zu dem Gipfeltreffen gereist sein, um sich an den Ausschreitungen zu beteiligen, wie die Beamten in der Hansestadt mitteilten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.