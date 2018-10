Hamburg (AFP) Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen fordert nach dem Verschwinden des saudiarabischen Journalisten Jamal Khashoggi eine klare Positionierung der deutschen Wirtschaft. Es dürfe derzeit "kein 'business as usual' mit Saudi-Arabien geben", sagte Röttgen dem "Spiegel" laut Vorabmeldung vom Donnerstag. Die Chefs mehrerer großer US-Firmen hätten ihre Teilnahme an einer Investorenkonferenz in Riad abgesagt - "dieses Signal steht von deutscher Seite bisher aus".

