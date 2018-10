Hamburg (AFP) Die Schauspielerin Caroline Peters hat im Sommer immer einen Badeanzug in der Tasche. "Ich wohne hauptsächlich in Wien, und da kann man ohne großen Aufwand überall schwimmen", sagte die 47-Jährige dem Magazin "Gala" vom Donnerstag. "Ich springe für zehn Minuten in einen Fluss - und alles ist schön."

