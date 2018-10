Berlin (AFP) Bei der geplanten Verbesserung der Kita-Betreuung sieht die Union die Bundesländer in der Pflicht. Sie müssten dafür sorgen, dass das im Rahmen des geplanten neuen Gesetzes bereitgestellte Geld auch passgenau eingesetzt wird, sagte der Unions-Familienexperte Marcus Weinberg (CDU) am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP in Berlin. Die Länder seien aufgerufen, die Mittel "für ihre Bedarfe einzusetzen und die Qualität der Betreuung erheblich zu verbessern".

