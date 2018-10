Washington (AFP) US-Finanzminister Steven Mnuchin hat seine Teilnahme an einer Investorenkonferenz in Riad abgesagt. Das teilte sein Ministerium am Donnerstag in Washington mit. Hintergrund der Entscheidung ist die Affäre um den saudiarabischen Journalisten Jamal Khashoggi, der seit einem Besuch des saudiarabischen Konsulats in Istanbul vor mehr als zwei Wochen vermisst wird und möglicherweise ermordet wurde.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.