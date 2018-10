Bremen (AFP) Zwei Menschen sind im Bahnhof von Buchholz in Niedersachsen beim Überqueren der Gleise von einem durchfahrenden Intercity erfasst und schwer verletzt worden. Mehrere geschockte Augenzeugen des Geschehens vom Mittwochabend hätten anschließend betreut werden müssen, teilte die Bundespolizei am Donnerstag in Bremen mit.

