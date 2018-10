Nürnberg (AFP) Bei einem Betriebsunfall im fränkischen Roth ist ein 53 Jahre alter Arbeiter ums Leben gekommen. Der Mann starb in der Nacht zum Freitag in Folge der schweren Verletzungen, die er sich bei der Explosion einer Aluminiumabfüllanlage am Donnerstagnachmittag zugezogen hatte, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken mitteilte. Demnach war der Mann mit Arbeiten an der Anlage beschäftigt, als diese explodierte.

