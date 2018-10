Düsseldorf (AFP) Die Hälfte der Lehrer in Deutschland hält einer Studie zufolge den Einsatz digitaler Medien an Schulen für überbewertet. In ihren Kollegien gebe es zu 50 Prozent Vorbehalte gegen digitale Medien, erklärten 1471 Schulleiter im Schulleitungsmonitor der Universität Essen-Duisburg, wie die "Rheinische Post" am Freitag berichtete.

