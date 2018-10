Sydney (dpa) – Prinz Harry (34) und seine Frau Meghan (37) haben ihre große Pazifik-Tour am Freitag zu einer Art Happening an Australiens bekanntestem Strand genutzt. Am Bondi Beach von Sydney saß das Glamour-Paar aus dem britischen Königshaus barfuß mit einer Gruppe bunt gekleideter Surfer zusammen.

Um den Hals trugen der Herzog und die Herzogin von Sussex, die im nächsten Jahr ihr erstes Kind erwarten, Blumenketten. Wie auf allen bisherigen Stationen der Tour wurden sie wieder von Tausenden bejubelt.

Vor der spektakulären Kulisse unterhielt sich der Besuch aus London bei einem Sit-In im Sand längere Zeit mit den buntgekleideten Surfern - einer Gruppe namens «OneWave» («Eine Welle»), die sich um Menschen mit psychischen Problemen kümmern. Die Wohltätigkeitsorganisation vertritt die These, dass Surfen helfen kann, Depressionen zu überwinden. Ihr Motto: «Geh ins Meer, surfe es raus und rede darüber».

Die Hoffnung, dass sich Harry selbst auf ein Surfbrett schwingt, erfüllte sich allerdings nicht. Der Prinz nahm zwar ein Board zur Hand und rieb es mit Wachs sein - das war es dann aber auch. Die Schuhe zog er aus, blaues Hemd und Khaki-Hose behielt er an. Meghan trug ein schulterfreies schwarz-weißes Kleid des australischen Designers Martin Grant, das ihr bis zu den Knöcheln reichte.

Die beiden sind noch bis Ende Oktober auf einer Pazifik-Reise. Es ist ihre erste große offizielle Auslandstour. Weitere Stationen sind die Fidschi-Inseln, die Tonga-Inseln und Neuseeland. Zu Beginn hatten Meghan und Harry bekannt geben lassen, dass sie im nächsten Frühjahr ein Kind erwarten. Seither sind viele Australier im Baby-Fieber. An Plüsch-Kängurus und Plüsch-Koalas haben der Prinz und die ehemalige Schauspielerin jedenfalls jetzt schon genug.

Nach dem Abstecher zum Bondi Beach besuchten die beiden am Freitag auch noch eine Schule. Meghan, die schätzungsweise in der zwölften Woche schwanger ist, legte dann aber eine Pause ein. Die Besichtigung von Sydneys Hafenbrücke - mit einer Klettertour darauf - überließ sie ihrem Mann.

Website von OneWave