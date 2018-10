Berlin (AFP) Der Bundesrat dringt darauf, die geplante Ausweitung der Mütterrenten nicht aus Beitragmitteln, sondern aus Steuergeldern zu finanzieren. In ihrer Stellungnahme begrüßten die Länder am Freitag in Berlin zudem von der Bundesregierung vorgesehene Verbesserungen für Erwerbsminderungsrentner. Sie forderten jedoch, dass auch Rentner besser gestellt werden, die bereits zwischen 2001 und 2014 wegen Erwerbsminderung in den Ruhestand gegangen sind.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.