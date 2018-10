Wien (AFP) Libyen und seine Nachbarländer lehnen die von der EU erwogene Schaffung von Aufnahmezentren für Flüchtlinge in Nordafrika nach den Worten des libyschen Außenministers ab. "Alle nordafrikanischen Länder lehnen diesen Vorschlag ab, Tunesien, Algerien, Marokko und Libyen ebenso", sagte Mohamed al-Taher Siala in einem am Freitag veröffentlichten Interview mit der österreichischen Zeitung "Die Presse".

