Istanbul (AFP) Im Fall des vermissten Journalisten Jamal Khashoggi hat die Istanbuler Staatsanwaltschaft laut Medienberichten Mitarbeiter des saudiarabischen Konsulats verhört, in dem der Regierungskritiker am 2. Oktober verschwunden war. Wie die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete, wurden die Mitarbeiter am Freitag im Büro des Generalstaatsanwalts zu dem brisanten Fall vernommen. Laut dem Sender NTV handelte es sich um 15 türkische Ortskräfte.

