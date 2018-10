Brüssel (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sieht im Gipfel der europäischen und asiatischen Staaten ein "wichtiges Signal" gegen Protektionismus. Die sogenannten Asem-Länder stünden für rund zwei Drittel der Weltbevölkerung, des Handels und der Wirtschaftsleistung, sagte Merkel am Freitag in Brüssel. Ziel sei es, dass sich alle zu einem "regelbasierten Welthandel" und internationaler Zusammenarbeit zu bekennen. In bilateralen Gesprächen wolle sie "natürlich" auch "Fragen der Menschenrechte, der Werte ansprechen".

