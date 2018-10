Berlin (AFP) Die Opferorganisation Eckiger Tisch hat im Missbrauchsskandal der katholischen Kirche die Einrichtung einer unabhängigen Gerechtigkeits- und Wahrheitskommission gefordert. Der Staat sei gefordert, weil die Kirche eine konkrete Aufarbeitung nicht leisten könne, erklärte der Eckige Tisch am Freitag in Berlin. Solch eine Kommission könne Betroffene und Zeitzeugen anhören und Akten auswerten. International gebe es dafür Vorbilder in Irland, Australien und im US-Bundesstaat Pennsylvania.

