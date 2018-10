Mexiko-Stadt (AFP) Die Massenflucht aus Zentralamerika in die USA könnte sich nach den Worten von US-Außenminister Mike Pompeo rasch zu einer größeren Krise auswachsen. US-Präsident Donald Trump habe deutlich das derzeit "größte Problem" benannt, sagte Pompeo am Freitag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem mexikanischen Kollegen Luis Videgaray in Mexiko-Stadt.

