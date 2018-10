Kabul (dpa) - Die radikalislamischen Taliban wollen am Tag der Parlamentswahlen größere und kleinere Straßen in ganz Afghanistan sperren. Das teilten die Extremisten in einer Erklärung mit. Gleichzeitig riefen sie alle Afghanen dazu auf, am Wahltag zuhause zu bleiben. Am Mittwoch riefen sie alle Lehrer und Schulleiter auf, ihre Schulen nicht als Wahlbüros nutzen zu lassen, sollten sie nicht zu schaden kommen wollen. Am Donnerstag wandten sie sich mit einer Mitteilung an Kleriker und an Älteste. Morgen wird mit mehr als drei Jahren Verspätung das afghanische Parlament gewählt.

