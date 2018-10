Hamburg (AFP) Die Verkehrsminister der Länder haben sich für eine Aufwertung des Bahnverkehrs durch Maßnahmen wie eine bessere Mobilfunkabdeckung ausgesprochen. Mit seinen "gravierenden Lücken bei der Versorgung mit Mobilfunk an den Bahnstrecken" habe der Bahnverkehr einen "deutlichen Wettbewerbsnachteil gegenüber dem Verkehrsträger Straße", erklärte Hamburgs Verkehrssenator Frank Horch (parteilos) am Freitag nach einer Verkehrsministerkonferenz in Hamburg. Es bestehe "dringender Handlungsbedarf".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.