Wiesbaden (AFP) Die Zahl der in Deutschland auf Sozialleistungen angewiesenen Menschen hat sich das zweite Jahr in Folge verringert. Zum Jahresende 2017 seien noch knapp 7,6 Millionen Menschen und damit etwa 300.000 weniger als Ende 2016 auf die sogenannten sozialen Mindestsicherungsleistungen angewiesen gewesen, teilte das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mit. Der Anteil an der Bevölkerung verringerte sich damit von 9,5 Prozent auf 9,2 Prozent.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.