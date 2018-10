Beirut (AFP) Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) hat laut Aktivisten sechs der insgesamt 27 entführten Drusen in Syrien freigelassen. Zwei Frauen und vier Kinder aus der Provinz Suweida seien in der Nacht zu Samstag freigelassen worden, sagte der Leiter der oppositionsnahen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte, Abdel Rahmane, der Nachrichtenagentur AFP. Die 21 verbliebenen IS-Geiseln sollen demnach in den "kommenden Stunden oder kommenden Tagen" in Freiheit kommen.

