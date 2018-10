Berlin (dpa) - In Deutschland fehlen einem Medienbericht zufolge aktuell 273 000 Kitaplätze für Kinder unter drei Jahren. Das entspreche einer Betreuungslücke von 11,6 Prozent für diese Altersgruppe, schreibt die «Welt am Sonntag». Sie beruft sich auf Zahlen des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln. 2017 fehlten dem Bericht zufolge noch 6000 Plätze mehr. Als Grund dafür, dass die Lücke kaum kleiner geworden ist, werden steigende Geburten- und Zuwandererzahlen genannt.

