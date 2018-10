Leinefelde-Worbis (AFP) Auf einem Landesparteitag in Leinefelde-Worbis hat die Thüringer CDU ihren Landesvorsitzenden Mike Mohring am Samstag per Akklamation zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl im kommenden Jahr bestimmt. Nach diesem eher symbolischen Akt soll Mohring dann allerdings erst im Frühjahr nächsten Jahres in geheimer Wahl offiziell bestimmt werden. Mohring soll im Oktober nächsten Jahres den Linken-Ministerpräsidenten Bodo Ramelow herausfordern.

