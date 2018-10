Berlin (AFP) Deutsche Oppositionspolitiker ziehen die Darstellung Saudi-Arabiens zum Tod des Journalisten Jamal Khashoggi in Zweifel. Die Behauptung, Khashoggi sei bei einer Schlägerei im saudiarabischen Konsulat in Istanbul ums Leben gekommen, "erscheint wenig glaubwürdig", erklärte FDP-Fraktionsvize Alexander Graf Lambsdorff am Samstag. "Die internationale Gemeinschaft muss den Druck erhöhen, damit eine vollständige Aufklärung stattfindet."

