Austin (dpa) - Formel-1-Spitzenreiter Lewis Hamilton hat sich die Pole Position für sein mögliches Krönungsrennen gesichert. Der Brite raste in Austin auf den ersten Startplatz. Hamilton verwies seinen WM-Verfolger Sebastian Vettel auf den zweiten Platz - mit einem knappen Vorsprung von 61 Tausendstelsekunden. Vettel muss in seinem Ferrari wegen einer Strafe vom Freitagstraining allerdings um drei Plätze in der Startaufstellung zurück. Das Rennen um den Großen Preis der USA beginnt heute um 20.10 Uhr MESZ.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.