Paris (AFP) Die Aufsichtsbehörde zur weltweiten Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorfinanzierung hat dem Iran eine letzte Frist bis Februar gesetzt, um nach dem Ausstieg der USA aus dem internationalen Atomabkommen eine wichtige Voraussetzung für Auslandsgeschäfte zu erfüllen. Der Iran habe erst eine von zehn geforderten Maßnahmen umgesetzt, erklärte die Financial Action Task Force (FATF) nach Beratungen am Freitag in Paris. Sie forderte Teheran auf, die geforderten Gesetze bis Februar zu verabschieden.

