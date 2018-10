Singapur (dpa) - Deutschlands Tennis-Star Angelique Kerber hat bei ihrer ersten Äußerung über die Trennung von Trainer Wim Fissette die genauen Gründe für das Ende der Zusammenarbeit für sich behalten.

«Wir haben uns entschieden, nicht mehr zusammenzuarbeiten, weil wir unterschiedliche Auffassungen hatten, wie es weitergeht», sagte die Wimbledonsiegerin am Samstag bei den WTA Finals in Singapur. «Es gab einige Details, die den Ausschlag gaben, aber da will ich nicht tiefer drauf eingehen.»

Anfang der Woche hatte sich die Kielerin überraschend von dem belgischen Coach Fissette getrennt, der sie aus ihrem Tief und in Wimbledon zum dritten Grand-Slam-Titel geführt hatte. Bei den WTA Finals in Singapur ist die Nummer drei der Welt zum Auftakt am Sonntag noch spielfrei, am Montag trifft sie in ihrem ersten Gruppenspiel auf die Niederländerin Kiki Bertens.

