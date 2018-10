Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) haben die Bestätigung des gewaltsamen Todes von Jamal Khashoggi "mit großer Betroffenheit" aufgenommen". In einer gemeinsamen Erklärung schrieben sie am Samstag, ihr Mitgefühl gelte der Verlobten sowie den Angehörigen und Freunden des Journalisten, deren Befürchtungen sich nun "in trauriger Weise bewahrheitet" hätten.

