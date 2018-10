Kabul (AFP) Ein Selbstmordattentäter hat sich am Samstag an einem Wahllokal in der afghanischen Hauptstadt Kabul in die Luft gesprengt und mindestens 13 Menschen mit in den Tod gerissen. Unter den Opfern seien Zivilisten, Wahlhelfer und Polizisten, sagte ein Polizeisprecher. Der Mann habe in der Nähe eines Wahllokals einen Sprengstoffgürtel gezündet. Die Wähler in Afghanistan waren am Samstag aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen.

