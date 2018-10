Berlin (AFP) Nach Vertretern der Opposition äußert auch SPD-Fraktionsvize Rolf Mützenich deutliche Zweifel an der saudiarabischen Darstellung zum Tod des Journalisten Jamal Khashoggi. "Die bisherigen Indizien lassen vermuten, dass die veröffentlichte Version mehr als unglaubwürdig ist", erklärte er am Samstag in Berlin. "Die brutale Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi sprengt jede Vorstellungskraft."

