Berlin (AFP) Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hat bei einem Besuch in der Mongolei die militärische Zusammenarbeit beider Länder gelobt. Bei einem Besuch in Ulan Bator am Samstag sagte von der Leyen, "für uns ist diese ganz enge Kooperation mit der Mongolei sehr wichtig, denn sie ist ein Wertepartner für uns und als gefestigte Demokratie in dieser Region ein wichtiger Stabilitätsanker".

