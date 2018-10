Berlin (AFP) Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hat einem Medienbericht zufolge den Soldaten und Beamten der Bundeswehr eigenständige Kontakte mit den Abgeordneten des Deutschen Bundestags untersagt. Das gehe aus einem vertraulichen Schreiben des Parlamentsreferates im Verteidigungsministerium an die Mitarbeiter des Ressorts hervor, berichtete die "Welt am Sonntag". Die Mail wurde demnach am späten Mittwochnachmittag versandt.

