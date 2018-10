Elko (dpa) - US-Präsident Donald Trump will aus einem wichtigen Abrüstungsvertrag mit Russland aussteigen. Das kündigte er in Nevada an. Es geht um den INF-Vertrag, der es den USA und Russland zum Beispiel untersagt, landgestützte, atomar bewaffnete Marschflugkörper mit einer Reichweite von bis zu 5500 Kilometern zu bauen oder zu besitzen. Russland verstoße gegen das Abkommen, sagt Trump. Seine Regierung werde die bislang verbotenen Waffen bauen, sollten Russland und auch China nicht einem neuen Abkommen zustimmen.

