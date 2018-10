Berlin (AFP) Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter hat nach dem Tod des saudiarabischen Journalisten Jamal Khashoggi einen "Politikwechsel in der Rüstungsexportpolitik" gefordert. "Es braucht einen dauerhaften Stopp deutscher Rüstungsexporte in Konfliktgebiete und an autoritäre Staaten", sagte Hofreiter der Nachrichtenagentur AFP.

