Halle (AFP) Bei der durch Sprengstoff ausgelösten Explosion eines Fahrkartenautomaten an einem S-Bahnhof in Halle ist ein Mann ums Leben gekommen. Er starb kurz nach der Detonation am Samstagabend im Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Es blieb zunächst unklar, ob der Mann die Explosion des Automaten selbst herbeiführte oder ein unbeteiligtes Opfer war.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.