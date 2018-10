Berlin (AFP) Eine Woche vor der Landtagswahl in Hessen haben Ministerpräsident Volker Bouffier und Bundeskanzlerin Angela Merkel (beide CDU) vor einer möglichen linken Mehrheit gewarnt. Der Grad zwischen Stabilität und "linken Experimenten" sei "sehr schmal", sagte Merkel am Sonntag nach einer Sitzung der CDU-Parteigremien in Berlin. Oftmals habe es in Hessen knappe Mehrheiten gegeben. Deshalb müsse um jede Stimme gekämpft werden.

