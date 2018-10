Düsseldorf (dpa) - Der 1. FC Köln bleibt Tabellenführer in der 2. Fußball-Bundesliga. Die Verfolger Union Berlin und HSV kamen heute nicht über Unentschieden hinaus. Union spielte 0:0 in Paderborn, ebenso wie die Hamburger gegen den VfL Bochum. In einer weiteren Partie trennten sich Regensburg und Darmstadt 1:1.

