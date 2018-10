Donostia-San Sebastián (AFP) Zehntausende Demonstranten haben im Baskenland die Überführung der über ganz Spanien verteilten ETA-Häftlinge in näher an ihrer Heimat gelegene Gefängnisse gefordert. "Baskische Gefangene nach Hause", skandierten die Teilnehmer einer Kundgebung am Samstag in San Sebastián. Nach Angaben der baskischen Zeitung "Gara" beteiligten sich 37.000 Menschen an der Demonstration in der nordspanischen Stadt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.